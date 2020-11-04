İşte 2020'nin en çok satan otomobilleri! Renault, Mercedes, BMW, Fiat, Toyota, Volkswagen satış rakamları...

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Bu yılın ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.

Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti.