Kredi ve kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Kredi borçlarına af gelecek mi?

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhur İttifakı ortağı MHP, konu ile ilgili görüşünü bildirdi. Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı açıklamasında , kapsama çiftçi, köylü ve esnafın kooperatifleri aracılığıyla kullandığı ve zamanında ödeyemediği kredi borçlarının da eklenmesini istedi ve "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kanun Teklifi'nin Komisyon görüşmelerinde çiftçimiz, köylümüz ve esnafımızın kooperatifleri aracılığıyla kullandığı ve zamanında ödeyemediği kredi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması önerimiz olumlu görülmekle birlikte üzerinde çalışılması gerekçesiyle teklifte yer almamıştır." dedi.