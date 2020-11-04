4 Kasım Bitcoin fiyatlarında yeniden yükseliş! (Bitcoin kaç dolar oldu?)





- DLT (Distributed Ledger Technology: Dağıtık Defter Teknolojisi) ile bağlantılı olarak belli servislere giriş sağlayan hizmet token'ları.

"Şu da kabul edilmiştir ki kripto varlıklar farklı özellikler de taşıyabilirler ve süreç içinde karakteristik özellikleri değişime uğrayabilir.

"EBA Avrupa'da şu anki düzenleyici çerçevenin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini sorgular,

özellikle tüketiciler ve piyasa bütünlüğü açısından ama aynı zamanda kripto varlıkların, sermaye tedarikinde yeni araçlar ve finansal hizmetlerde yeni yollar olarak kullanımını, ayrıca kara para aklamada da potansiyel kullanımından doğacak riskleri de dikkate alır.

Kurum DLT'yi blokzincirden ayrıştırır.











"Blokzinciri, en bilinen örneği Bitcoin olan dağıtık defter teknolojisinin bir örneği olarak görür. DLT uygulamalarının her vakada kripto varlıkları kullanmak zorunda olmadığının da farkındadır.

"Her ne kadar son zamanlarda farklı uluslararası standart belirleyici kurumlar kripto varlıklarla ilgili olarak inisiyatif alıyor olsalar da EBA, güncel AB yasalarının kripto varlıklara uygulanabilirliği konusunda açıklık sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çeker.

"Güncel mevzuatın kripto varlık ve DLT ile ilgili risklerden bahsederken bunun kapsamının ne olacağı konusunda ortak bir kanının sağlanması gerektiğini söyler."



