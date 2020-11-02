



İran Merkez Bankası ve Enerji Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği yasa tasarısı, dış ticaret işlemlerinde kripto para kullanımının önünü açıyor.

Haberde ayrıca, Bitcoin üretimi için madencilerin maliyetlerinin hesaplanacağı ve buna göre bir tavan fiyat belirleneceği belirtildi.

Coindesk sitesinde, ilgili yasa teklifinin daha önce de kabine tarafından önerildiği anımsatıldı ve İran'da çıkarılmış kripto para biriminin yalnızca diğer ülkelerden yapılan ithalat işlemlerini finanse etmek için kullanılabileceğini vurgulandı.









Buna göre, madenciler, doğrudan merkez bankasına Bitcoin sağlayacaklar. Enerji Bakanlığı tarafından belirlenen talimatlara uygun biçimde, harcanan enerjinin maliyet hesabı yapılacak.



