Kripto para birimlerindeki genel düşüşün etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 12 milyar dolar dolayında düşüşle 389.13 milyar dolara kadar düşerek yeniden 400 milyar doların altına döndü.



Hafta sonunda, 14,027 dolar ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.72 düşüşle 13,456.43 dolara geriledi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda 259,92 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra yeni haftanın ikinci gününe 249.37 milyar dolar ile 250 milyar doların altında başladı.