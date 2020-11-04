Üst üste 15 aydır yükseliyor! Borsa İstanbul'da ekimde yeni rekor

EN ÇOK KÜÇÜK YATIRIMCININ PORTFÖYÜ ARTTI

MKK verilerine göre, ekimde Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 1,4 azalışla 599 milyar 659 milyon liraya düşerken, aynı dönemde yatırımcı sayısı 122 bin 89 artarak 1 milyon 883 bin 627'ye ulaştı.

Yerli yatırımcıların portföy değeri ekimde yüzde 3,5 düşüşle 304 milyar 398 milyon liraya geriledi. Bu dönemde yatırımcı sayısı da 1 milyon 872 bin 72 oldu. Yatırımcı sayısı, 166 artışla 11 bin 555'e çıkan yabancı yatırımcının portföy değeri ise yüzde 0,9 yükselişle 295 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar arasında ekimde portföy değeri en çok artan grup yüzde 17 ile 1 ila 10 bin lira arasında portföye sahip bulunanlar oldu. Söz konusu grubun portföy değeri, ekimde 1 milyar 650 milyon liradan 1 milyar 931 milyon liraya çıkarken, bu gruptaki yatırımcı sayısı da yüzde 9,3 artışla 1 milyon 61 bine yükseldi.

Ekimde 1 milyon ve üzeri portföye sahip olanların portföy değeri yüzde 5 azalışla 224,2 milyar liraya, yatırımcı sayısı da yüzde 0,5 düşüşle 19 bin 968'e geriledi.

Yabancı yatırımcıların 295 milyar 261 milyon liralık portföyünün 294 milyar 737 milyon liralık kısmını 1 milyon lira ve üzeri portföy grubu oluşturdu. Bu gruptaki yatırımcı sayısı ekimde 45 azalarak 2 bin 221'e geriledi.