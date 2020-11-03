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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 09:29
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    • 03.11.2020 09:29
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    'den tahmini! En az 15 milyar euro...

    sinin bu yıl yüzde 10 daralmasını bekleyen Uluslararası Para Fonu (), ülkede uygulanacak karantina ve kapatma tedbirlerinin ekonomiye maliyetinin en az 15 milyar euro olacağı yönünde tahminde bulundu.

    IMF'den flaş Fransa tahmini

    , 'nın kriz sonrası k toparlanma başladığında kamu finansmanının düzeltmek için planlarını şimdiden hazırlaması gerektiğini bildirdi.

    Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralmasını ve gelecek yıl salgının gelişimine ve uygulanacak tedbirlere de bağlı olarak yüzde 5-6 toparlanmasını bekleyen IMF, 1 ay sürecek karantina, kapatma tedbirlerinin ekonomiye maliyetinin en az 15 milyar euro olacağı yönünde yapılan tahminlere de dikkat çekti.

    IMF açıklamasında, "Güvenilir ve iddialı orta vadeli mali konsolidasyon planı ekonomik toparlanma güçlendiğinde uygulanmak üzere şimdiden hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi IMF'den Fransa tahmini! En az 15 milyar euro...