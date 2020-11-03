Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, İzmir'deki depremin ardından hasar tespit ve destek çalışmalarına başladıklarını belirterek, "2 Kasım 2020 itibariyle şirketimize Aydın ve İzmir illeri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Benli, Türkiye Sigorta tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan deprem dolayısıyla Türkiye ve tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Sigorta olarak depremden etkilenen bölge halkının yanında olduklarını belirten Benli, "Bölge halkımızın yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için biz sigortacılara büyük görev düşüyor. Türkiye Sigorta olarak acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte hızla bölgede hasar tespitine başladık. Depremden etkilenen sigortalılarımız ve iş ortaklarımız 7 gün 24 saat Çağrı Merkezimiz ve tüm iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Hasar ihbarlarını İzmir depremine özel olarak oluşturduğumuz sistem ile çok daha hızlıca alıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz." açıklamasında bulundu.