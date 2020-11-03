ABD'de saatler sonra 59. başkanlık seçiminin ardından 46. ABD Başkanı belli olacak. Seçimlerde mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile Obama'nın yardımcılığını yapan Demokrat Joe Biden yarışacak. Karmaşık bir sisteme sahip olan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili tüm detaylar bu haberde.

2016'YI BİLENLER YİNE "TRUMP" DEDİ

2016'da tüm anket şirketleri dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın zaferine kesin gözüyle bakarken, Trump'ın kazanacağını söyleyen ve tahmini tutan Trafalgar Grubu 2020 seçileri için yeni bir anket yayımladı.

Ankette, yapılan genel anketlerin aksine Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak, seçimlerden zaferle çıkma şansının olduğu belirtildi.

Trafalgar anketine göre Trump Florida'da 2,7, Pennsylvania'da 0,8, Michigan'da 2,5, Kuzey Carolina'da 2,1 ve Arizona'da 2,5 puan önünde görünüyor.

Öte yandan Trafalgar, diğer iki önemli eyalet olan Wisconsin'de 1,3 puan ve Minnesota'da 3,2 puan olmak üzere Biden'ın, Trump'ın önünde göründüğünü belirtti.