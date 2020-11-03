Bu çok farklı zaman dilimlerine olabildiği gibi belli şartlara bağlı olan kampanyalar da olabiliyor. Gelişen teknoloji ve artan akıllı telefon kullanımı ile internetin hayatımızda bu kadar özel bir yere sahip olması tabi ki de internet kullanım oranlarının artış göstermesine neden oluyor. Bir yandan da korona virüs süreçlerinden dolayı vatandaşların evlerinden çıkamıyor olması daha çok internet ortamlarına yönelmelerine neden oldu. Sizlerde abonesi olduğunuz mobil operatörlerin internet kampanyalarını araştırarak ve başvuruda bulunarak faydalanabilirsiniz. Bedava internetlerinizi ise mobil uygulama operatörlerinizden, SMS göndererek ve şubelerden öğrenebilirsiniz. Peki Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bedava internet nasıl alınır?
BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI
Türk Telekom müşterilerine bedava internet sağlayan firmaların başında geliyor. Türk Telekom'un mobil uygulamasını telefonlarına indiren müşteriler bu uygulama üzerinden Sil Süpür Etkinliğine dahil oluyorlar. Belli bir süre için bedava internet, hediye SMS, konuşma hakkı sağlanan bu etkinlikle müşteriler 500 mb, 1 GB, 2 GB ve 4 GB gibi hediye internet paketlerinin yanında Türk Telekom ayrıca sadece sosyal medyada kullanım, sınırsız Whatsapp gibi özel internet hediyeleri de sağlıyor.
Türk Telekom 10 GB Bedava İntenet Nasıl Alınır?
Türk Telekom'un Çanakkale ve Balıkesir'de yaşayan müşterilerine sunduğu 10 GB hediye intenet kampanyası 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca 10 GB bedava intenet kazanmak için Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden herhangi bir tanesine geçiş yapmak gerekmektedir. 10 GB intenet bir hat sahibine bir sefer olacak şekilde verilmektedir.
Kampanya başvuruları Türk Telekom müşteri hizmetleri, mobil uygulama veya Türk Telekom mağazaları üzerinden yapılabilmektedir.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Dijtale özel başvurularda
İlk 3 ay toplam 6GB internet hediye!
TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI İLE BÜYÜK FIRSAT!
Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.