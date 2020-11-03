Bu çok farklı zaman dilimlerine olabildiği gibi belli şartlara bağlı olan kampanyalar da olabiliyor. Gelişen teknoloji ve artan akıllı telefon kullanımı ile internetin hayatımızda bu kadar özel bir yere sahip olması tabi ki de internet kullanım oranlarının artış göstermesine neden oluyor. Bir yandan da korona virüs süreçlerinden dolayı vatandaşların evlerinden çıkamıyor olması daha çok internet ortamlarına yönelmelerine neden oldu. Sizlerde abonesi olduğunuz mobil operatörlerin internet kampanyalarını araştırarak ve başvuruda bulunarak faydalanabilirsiniz. Bedava internetlerinizi ise mobil uygulama operatörlerinizden, SMS göndererek ve şubelerden öğrenebilirsiniz. Peki Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bedava internet nasıl alınır?