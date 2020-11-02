



Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.