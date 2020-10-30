60 BİN İLAVE İSTİHDAM

Bakanlığa bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'ne verilecek toplam ödenek, 5 kat artışla 1.2 milyar lira oldu. Böylece organize sanayi bölgeleri (OSB) projeleri için yüzde 418 ve küçük sanayi siteleri (KSS) projeleri için yüzde 700'lük bir ödenek artışı planlandı.

Bu ödeneklerle Batman'dan Kastamonu'ya, Kütahya'dan Hatay'a kadar çeşitli illerdeki 16 OSB ve 5 KSS projesi tamamlanacak. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 25 milyar liralık sabit yatırımın hayata geçirilmesi ve yaklaşık 60 bin kişilik ilave istihdam sağlanması bekleniyor.