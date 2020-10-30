Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım ve destek bütçesinde 2021'de büyük artış yaşanacak. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda desteklere daha fazla kaynak ayrılacak. Bakanlık'ın bütçesi, 2020'ye göre yüzde 50.1 artışla 12 milyar lira olacak.
AR-GE BÜTÇESİ %104 ARTTI:
TÜBİTAK'ın 2021 bütçesi yüzde 49.6 artışla 5.3 milyar lira oldu. TARAL Programı kapsamında 2.2 milyar liralık bütçe ayrıldı. 2020'ye göre yüzde 104'lük artışa karşılık gelen bu tutar, yenilik ve inovasyon öncülüğündeki projelerin desteklenmesinde kullanılacak.
Bu artışla, Uluslararası Lider Araştırmacılar, Ulusal Lider Araştırmacılar programlarının yanı sıra sanayide nitelikli istihdamı teşvik eden sanayi doktora programları yürütülecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndaki projeler desteklenecek.
Ayrıca yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik işbirliklerine Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ve Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması ile hız kazandırılacak. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirildiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin sayısı artırılacak.
KOSGEB'DEN 2.1 MİLYAR TL:
KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını hedefleyen KOSGEB'e merkezi yönetim bütçesinden ayrılan tutar yüzde 14.7 artarak 2.1 milyar lira oldu.
MARKALAŞMA HAMLESİ:
Türkiye'nin fikri mülkiyet ekosistemine katkı sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2021 için 146 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu tutar 2020'ye göre yüzde 43.1'lik bir artışa karşılık geliyor.
MODEL FABRİKALARA 29 MİLYON TL:
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü için 2021 bütçesi 80.7 milyon lira oldu. 29 milyon lirası model fabrikalar ve 11 milyon lirası yenilik merkezleri için kullanılacak.
TEST ALTYAPISI GÜÇLENECEK:
TSE'ye merkezi yönetim bütçesinden ayrılan tutar yüzde 31 artışla 620 milyon lira oldu. Artışın en önemli kalemini 6.5 katlık artışla 119 milyon liraya ulaşan yatırım bütçesi oluşturdu. Enstitü bu bütçeyle, Türkiye'nin test altyapısını güçlendirip, sanayici ve üreticilerin yurt dışı laboratuvara bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
60 BİN İLAVE İSTİHDAM
Bakanlığa bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'ne verilecek toplam ödenek, 5 kat artışla 1.2 milyar lira oldu. Böylece organize sanayi bölgeleri (OSB) projeleri için yüzde 418 ve küçük sanayi siteleri (KSS) projeleri için yüzde 700'lük bir ödenek artışı planlandı.
Bu ödeneklerle Batman'dan Kastamonu'ya, Kütahya'dan Hatay'a kadar çeşitli illerdeki 16 OSB ve 5 KSS projesi tamamlanacak. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 25 milyar liralık sabit yatırımın hayata geçirilmesi ve yaklaşık 60 bin kişilik ilave istihdam sağlanması bekleniyor.