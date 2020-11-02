Çalışma hayatında yeni dönem! İşçiye SMS'li uyarı

Kayıtdışı çalışmayla mücadele için primlere yakın takip geliyor. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı'na göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Programa göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda kendisine bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Yapılan analizler sonucunda, kayıtdışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere de bilgilendirme amaçlı mektup yollanacak.