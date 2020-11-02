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    • 02.11.2020 09:42
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    Bugün alımlar başladı! Büro memuru-hizmetli-işçi... hastanelere, MSB ve 'a personel alımı başvuru şartları nedir?

    'ın 'de yayımlanan ilanına göre, Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek. Öte yandan esube sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda en az ilköğretim mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yerverildi. Farklı kamu kurumların yapılan alımlarında ilköğretim, lise mezunlarından sınav istenmezken , ön lisans mezunu büro memuru kadrosuna başvuru yapacak adaylardan 60 istenmektedir. Peki büro memuru-hizmetli-işçi... hastanelere, MSB ve Tübitak'a personel alımı başvuru şartları nedir?

    takvim.com.tr
    Büro memuru-hizmetli-işçi... hastanelere, MSB ve Tübitak'a personel alımı

    TÜBİTAK'ın çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 18, Ahiler ve İzmir kalkınma ajanslarında görevlendirilmek üzere de toplam 10 personel alımı yapılacak. TÜBİTAK iş ilanına memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, iki şehirdeki üniversite hastaneleri, belediye tarafından yayımlanan duyurularda, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamuya personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

    HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

    İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan duyurulara baktığımızda personel alımı yapan kurumlara şu şekilde yer verildi:

    TÜBİTAK-TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)

    YENİKARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    B.U.Ü. SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ

    1'İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

    İŞKUR ilanlarında, aşağıdaki kadrolara personel alımı yapıldığına yer verildi:

    Hastane Hizmetlisi

    Büro Memuru (Genel)

    Diğer Teknisyen Ve Teknikerler

    Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)

    Kimya Teknisyeni

    Bulaşıkçı (Stevard)

    BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    İlana başvuru yapacaklarda aranan başvuru genel koşulları şu şekilde:

    - Türk vatandaşı olmak.

    - 18 yaşını tamamlamış olmak.

    - İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

    - Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

    - Talep şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun reddedilecektir

    BAŞVURU ŞEKLİ

    İlana başvurular İŞKUR e sube sayfası üzerinden bugün alınmaya başladı. Aşağıdaki adımları izleyerek müracaatınızı yapabilirsiniz.

    esube.iskur.gov.tr

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    Haberler Ekonomi Bugün alımlar başladı! Büro memuru-hizmetli-işçi... hastanelere, MSB ve Tübitak'a personel alımı başvuru şartları nedir?