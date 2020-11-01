O illerimizde oturanlar dikkat! 3.750-4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı yazımızda. İŞKUR kayıt operasyonlarınızı internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, aktüel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
İŞKUR KASIM AYI İLANLARI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 06.11.2020
Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020
İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 06.11.2020
Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 01.11.2020
İzmir İzenerji İns.Kaynk. San.Tic. A.Ş. 04.11.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.11.2020
Antalya Falez Çevre Ynt. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020 (1)
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı 02.11.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2020
Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 02.11.2020
Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2020
Ordu Kabataş SYDV 02.11.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 06.11.2020
Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020
Bartın Gıda İnş. Peyz. Tur. Nak. Eğt. Akar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020
Konya Tuzlukçu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.11.2020
Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 09.11.2020
Eskişehir Espark A.Ş 03.11.2020
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden işçisi
- Güvenlik görevlisi
- Temizlik görevlisi
- Veteriner sağlık teknisyeni
- Veteriner hekim
- Operatör
- Şoför
- Jeoloji mühendisi
- Aşçı
- Okul öncesi öğretmeni
- İdari İşler uzmanı
- Destek personeli,
- Basın yayın işleri personeli
- Büro memuru
- Mühendis
- Mükine Mühendisi
- İşyeri hekimi,
- Danışma memuru
- İnşaat teknikeri
- Hasta yaşlı bakımı personeli
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.