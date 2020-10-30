



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Merkez Bankası parayı sıkılaştırıyor ve esnek bir şekilde tedbir alıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırmasını isteyenler aslında 'bizim dediğimizi yap' diyorlar." dedi.









İşte Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem'in açıklamaları;

Küresel piyasalara baktığımızda Mart Nisan aylarında yaşadığımıza benzer bir endişe başladı. Bu da tabi hem fiyarlamalara hem de ekonomilere yansıyor. İsveç, Almanya ve Fransa'da ekonomileri kapatma noktasında tartışmalar var. Küresel yangının içerisinde Türkiye pozitif ayrışmaya çalışıyor.









Merkez Bankası'nın son attığı adımlar da bunu gösteriyor. Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Borsadaki repo fonlamasını sıfırlayacak bugün. Piyasaya verdiği para miktarını azaltıyor. Merkez Bankası'na yapılan bir saldırı var, 'faizi artır, dolar düşsün'. Faizi artırdan kasıt aslında şu, Merkez Bankası az önce söylediğim sıkılaştırma tedbirleriyle faiz artıyor aslında. Fonlama faizlerini yükseltiyor, gecelik faizleri yükseltiyor vs. yani parayı sıkılaştırıyor ve esnek bir şekilde tedbir alıyor.





MERKEZ BANKASI EKONOMİNİN GEREĞİNİ YAPIYOR

Merkez Bankası'nın faiz artırmasını isteyenler aslında 'bizim dediğimizi yap faizi yükselt kur biraz düşsün sonra biz o düştüğü yerde toplayalım tekrar yükseltelim.' diyorlar. Yani oyun bu aslında ama Merkez Bankası piyasanın dediğini değil ekonomin gereğini yapıyor.



