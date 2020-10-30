BIST 100 endeksi son işlem gününe düşüşle başladı | 30 Ekim 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın (TSKB) günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının karışık bir gelişme izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

- Covid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın diğer gelişmeler bazı finansal varlıkları dün destekledi.

- ABD Başkanı Donald Trump tekrar seçilmesi durumunda çok büyük bir mali destek paketi çıkarılacağını söylerken, dünkü toplantısı sonrasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aralık toplantısında ilave parasal destek açıklayacağı mesajını verdi.

- Önceki gün sabah Japon Merkez Bankası (BoJ) da mevcut duruşunu korurken, büyüme ve enflasyon beklentilerini aşağı çekmişti.

- Bununla birlikte, dün ABD ve Avrupa tarafında açıklanan rakamlar beklentilerden güçlü geldi. Bu dinamiklerle dün, hisse senetlerinde ayrışma gözlenirken, MSCI dünya ve gelişmekte olan ekonomiler endeksleri zayıf seyretti.

- Güvenli limanlara olan talep bir miktar hız keserken, ECB'nin verdiği mesaj euroyu zayıflattı.

- Yurtiçinde dün piyasalar tatilken, TL küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. TL, euro karşısında yüzde 0.2 değer kazansa da dolar karşısında yüzde 0.4 geriledi.

- Tatil öncesindeki 2020 IV. Enflasyon Raporu'nda TCMB ilave sıkılaştırıcı adım atabileceğinin işaretini verirken, bu sabah Borsa İstanbul'da gecelik fonlama sağlamaya son verdi.

- Söz konusu kanaldan en son 10 milyar TL fonlama gerçekleştirirken, söz konusu tutarın geç likidite penceresinden sağlanabileceği görülüyor.

- Yeni güne küresel piyasalar Asya'daki şirket bilançolarındaki beklentilerin altında sonuçlarla zayıf bir başlangıç yaptı.

- Küresel piyasalarda gün içinde salgın ve salgını sınırlamak üzere atılacak adımlarla ilgili haberlerin yanında Euro Bölgesi Ekim ayı öncü enflasyonu, üçüncü çeyrek büyüme verileri ve ABD Eylül ayı temel enflasyon göstergeleri takip edilecek.

- Yurtiçinde ise TÜİK Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) 2021 yılı borçlanma programını açıklayacak.

- ECB mevcut para politikası duruşunu korurken, Aralık toplantısında faiz artırımına gideceği mesajı verdi.

- ECB beklentiler dahilinde politika faizini sabit tutarken, varlık alımlarında mevcut programlar dahilinde devam edileceğini açıkladı.

- Toplantı sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde ekonominin beklenenden daha hızlı ivme kaybettiğini söyledi. Ayrıca Lagarde Aralık toplantısı için tüm araçların gözden geçirileceğini söyleyerek ilave parasal genişleme sinyali verdi.