Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunuyor.



APara CANLI YAYIN

Uysal'ın açıklamalarından satır başları;

Enflasyon raporunun yeni hali genel değerlendirme, ekonomik görünüm ve orta vadeli öngörülerden oluşuyor.

Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber salgının seyrine ve ekonomi politikalarının etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Gelişmiş ülkeler zayıf büyüme görünümü ve düşük seyreden enflasyon doğrultusunda genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürüyor, ancak gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları zayıf ve dalgalı bir seyir izliyor.





Yüksek belirsizlik ortamı fonların gelişmekte olan ülkelere yönelmesini engelliyor.

Yıllık tüketici enflasyonu 3.çeyrekte temmuz enflasyon raporunda sunulan tahmin bandı üst bandına yakın seyretti.

Çekirdek göstergeler 3.çeyrek enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret ediyor. Gıda enflasyonunda yüksek seyir devam ediyor.

Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz.

Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor.



Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.



Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir.

