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    • 30.10.2020 09:49
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    SON DAKİKA: 'ndan yeni sıkılaştırma adımı

    Son dakika haberine göre, , () ’nda fonlama yapmayacak. TCMB tarafından Repo-Ters 'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

    Türkiye Cumhuriyet (), BIST Repo-Ters 'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

    Edinilen bilgiye göre TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.


    BIST REPO FAİZLERİNİN HIZLI ŞEKİLDE YÜKSELMESİNİ SAĞLAYACAK
    Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

    Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı