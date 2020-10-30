"ÇALIŞMALARIMIZ SAHADA GÜVEN VERİYOR"

"Federasyondan önce döner sektörünün adı vardı ama kendisi yoktu" diyen Mercan, "Şimdi ilgili bakanlıklar ve bürokratlarımız ile geliştirdiğimiz projeler ile adım adım güçlü bir sektörün temellerini atıyoruz. Tabi çalışmalarımız sahada yatırımcılarımıza güven veriyor. Yeni açılan döner üretim tesisleri ve satış noktalarının fazlalığı da bu güvenin bir sonucu" ifadelerini kullandı.