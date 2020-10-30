Yüksekova'mıza böyle güzel bir fabrikayı kurduk, açılışımızı yaptık. Fabrikamızda şu an 120 kişi çalışmaktadır. 120 kişi bizim aslında en düşük rakamımız. Hedefimiz tam 500 kişidir. Fabrikamız tam olarak 500 kişilik ekipmana ve yere sahiptir. Ama maalesef bu pandemiden dolayı biraz temkinli davranıyoruz.

Bizde bu maske konusunda daha etkili olduk. İyi uğraşlar neticesinde güzel maskelerin yapılmasını başardık. Maskelerimiz kesinlikle hijyenik bir ortamda yapılıyor. İnşallah Yüksekova ve bölge için daha güzel işlere imza atacağız" dedi.