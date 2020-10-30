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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 14:58
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    • 30.10.2020 15:02
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    SON DAKİKA: Bakan Selçuk duyurdu: ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım’da hesaplara yatırılacak

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ekim ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım’da hesaplara yatırılacak