Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Ayrıntılar geliyor... Milyonlarca vatandaş bunun farkında değil... Hemen itiraz ederseniz borcunuz sıfırlanıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı...