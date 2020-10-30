SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlara yeni ödeme ve yeni kazançlar gündeme gelebilir. SGK-SSK ve Bağkur 2021'de en düşük zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağı öngörüldü. İşte emekli maaş zammı beklentisi ve tüm detaylar...