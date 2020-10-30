SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlara yeni ödeme ve yeni kazançlar gündeme gelebilir. SGK-SSK ve Bağkur 2021'de en düşük zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağı öngörüldü. İşte emekli maaş zammı beklentisi ve tüm detaylar...
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARINA DAİR İLK VERİ AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Bakan Albayrak 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağını öngördü.
Eğer bu hedf gerçekleşirse 2020 yıl geneli enflasyon oranı yüzde 10.50 olacak Yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranları yüzde 5.75 olmuştı.. Maaşları etkileyecek olan son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 4.75 olacak.
OCAK'TA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısı yüzde 3 artırılacak. Ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 3'lük artışa eklenecek.
Yüzde 3'lük artışa göre; aylık ilave ödeme, uzman olmayanlarda 2 bin 67, uzmanlarda 2 bin 703 liraya çıkacak. Enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da yükselecek.
KİMLER ALIYOR?
● İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 312 lira 92 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 656,46 lira ilave ödeme veriliyor.
Emekliler maaşlarıyla birlikte yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme miktarını e-devlet üzerinden öğrenmek çok kolay
SGK-SSK ve BAĞKUR'LU EMEKLİYE YENİ KAZANÇ!
Emeklilerimizin çalışan bireylerle aralarındaki maaş farkı giderilsin. Kamu görevlilerinin fiilen çalışmış oldukları süreçte bordrolarında var olan 'ek ödeme' de dahil emek verilen süreçte maaşa eklenmekte olan hususlar, emekli maaşına da yansıtılsın. Memurların emekli ikramiyeleri hesaplamaları yapılırken tam hizmet yılı hesaba dahil edilerek, ay ve gün hesabının dahil edilmemesine yönelik doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilmeli. Yılda iki kez ödenmekte olan bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılmakta olan artış kadar artış yapılması sağlanmalı. Emekli vatandaşlardan fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi uygun olanlar gerek kendi alanları gerekse fayda sağlayabilecekleri uygun alanlarda istihdam görsün. Emekli vatandaşlar sendika kursun.
Yaşa dikkat edilmeksizin tüm emekli vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilsin.
Eş ve Çocuk yardımı emekli bireylere de sağlansın.
Öğrenim hayatına devam etmekte olan çocuğu olan emekli vatandaşlara, çocuk desteği ödemesi sağlansın.
Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de gerçekleştirilerek emekli vatandaşların daha sağlıklı bir emeklilik süreci geçirmeleri için imkan sunulsun.