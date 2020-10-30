Hemen itiraz ederseniz borcunuz sıfırlanıyor! Milyonlarca vatandaş bunun farkında değil...



GSS PRİM BORCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS prim borcu olduğuna dair bilgilendirilen vatandaşlar bu borca nasıl itiraz edilir sorusunun cevabını arıyor. İlk yol SGK'na doğrudan itiraz dilekçesiyle başvuru yapmak. Diğer yol ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmak.

1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Türkiye'de ikamet eden herkes GSS kapsamına dahil edilmiştir. Bu sebeple SGK'ya her yapılan itiraz kabul edilmiyor. Zorunlu sağlık sigortası olarak da ifade edilen GSS prim borçlarına itiraz edebilmek için SGK'nın kişilere re'sen sigorta tescili yapmış olması gerekiyor.