2020'de rekor büyüme! Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 6 trilyon lirayı aştı

Buna göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 3 milyar 775 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 512 milyar 958 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 555 milyar 358 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 48 milyar 133 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 33,7, krediler toplamı yüzde 33,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 58,6 yükseldi.

Eylülde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,06 olarak kayıtlara geçti.