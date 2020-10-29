Japon ecza şirketi Takeda Moderna aşısını 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek

Japonya'da hükümet, İngiliz AstraZeneca ve ABD'li Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının başarılı olması halinde bu firmalardan 120 milyon doz temin edilmesi için anlaşmıştı.

Öte yandan Takeda şirketi, ABD'li Novavax'ın aşı adayının Japonya'da üretilmesi ve satılması için de hazırlık yaptığını açıkladı.