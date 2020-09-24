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    • Ekonomi
    • 24.09.2020 12:11
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    • 24.09.2020 12:11
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    , dört yeni unu tanıttı! İş kalitesini artıracak

    , iş kalitesini artıracak ve çalışanların katma değeri yüksek olan süreçlere odaklanmasını sağlayacak dört yeni unu tanıttı. Yazılım robotları "Alpha, Bravo, Charlie ve Delta" ile çalışan verimliliğini ve çalışma hızını artırıp zamandan tasarruf sağlanacak.

    Turkish Cargo yapay zeka robotları tanıttı

    Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, iş süreçlerini dijitalleştiren , inovatif teknolojilerden faydalanıyor.

    Şirket, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine yeni kolaylıklar sunan yazılım ları ile geleceğe yolcuğunu daha güçlü bir şekilde sürdürüyor.

    Teknoloji yatırımlarına devam eden Turkish Cargo, Robotik Otomasyon Süreçlerini (RPA) en iyi şekilde iş süreçlerine entegre ederek hayata geçirdiği yazılım robotları "Alpha, Bravo, Charlie ve Delta" ile çalışan verimliliğini ve çalışma hızını artırıp zamandan tasarruf sağlarken iş süreçlerindeki hata oranını ve maliyetleri de düşürüyor.

    Hava kargo süreçlerine dahil edilen robotik iş gücünün ilk fazında "Bravo" ücret süreçlerinden, "Charlie" posta işlemlerinden, "Delta" kargo rezervasyonundan sorumlu olacak. "Alpha" ise diğer robotların yönetimini ve yapılandırmasını sağlayan şef olacak.

    Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden dijital donanımlı tesisi "SmartIST'te yürüteceği iş süreçlerinde, modern teknolojiyi kullanarak yıllık 4 milyon ton kargoyu taşıma kapasitesine sahip olacak. "SmartIST" endüstri 4.0, teknolojileri ve dijitalleşmiş süreçler ağırlıklı olarak tasarlanıyor.

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