



Dünyanın son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Pekcan, salgının, ekonomilerin hem arz hem de talep yönünü vurarak, kırılgan olan dünya ekonomisini daha da olumsuz bir noktaya getirdiğine dikkati çekti.

Pekcan, bu süreçten ülkelerin dersler çıkardığını ve uluslararası iş birliğinin öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"DTÖ temelli ve kural esaslı, çok taraflı ticaret sisteminin merkezinde olduğu serbest, adil ve açık ticaret ve yatırım sistemi, pandeminin olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmede elzemdir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ülkeler salgınla mücadele için çeşitli ekonomik tedbirlere başvursa da bu tedbirlerin hedefe yönelik, ölçülü, şeffaf ve geçici olması, ticaret önünde gereksiz engeller yaratmaması önem taşıyor."