Efsane Cuma ne zaman 2020? Black Friday nedir, hangi mağazalarda indirim var?

Ekim ayının sonları yaklaşırken Efsane Cuma ne zaman 2020? Sorgulaması da arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. Mağazalara göre değişmekle birlikte bir günlük, birkaç gün ve yüzde oranlarının değiştiği indirimli ürünler vatandaşlara satışa sunuluyor. Black Friday nedir, hangi mağazalarda indirim var? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
EFSANE CUMA NE ZAMAN 2020?
Eylül ayınının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte Black Friday indirimleri gündeme geldi. Her yıl gerçekleştirilen Black Friday indirimleri bu yıl 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak..
BLACK FRIDAY NEDİR?
Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.
Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.
Bir sonraki iddia ise;
1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.
1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.
Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.
1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.
BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?
Bazı mağazalarda Black Friday erken başlayacaktır fakat şu anlık herhangi bir markadan Black Friday indirimi açıklaması gelmedi.
Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimi yapması bekleniyor.