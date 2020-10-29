





Öte yandan, ulaştırma sektöründeki projeler, ulaştırma sistemindeki ihtiyaç, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilecek. Öncelik ve yapılabilirliğini kaybeden projeler sonlandırılacak.



GÜVENLİK ÖNCELİK OLACAK

Programda ayrıca ülkemizde trafik güvenliğinin de öncelikli politikalar arasında yer aldığı belirtilerek bu kapsamda strateji belgesi oluşturulması ile eğitim ve denetim faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. Programda aynı zamanda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.