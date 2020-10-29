



SAKARYA PROJESİ 2021'DE

Nükleer Güç Santralleri (NGS) elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, NDK, EÜAŞ, International ICC ikici NGS'nin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edecek. Bu kapsamda bir NGS projesine yönelik saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya ülke ile resmi olarak anlaşmaya varılacak. Diğer bir NGS projesine yönelik yer lisansı başvurusu yapılması sağlanacak. TPAO'nun bu yıl Karadeniz'in Sakarya sahasında keşfettiği doğal gaz rezervine yönelik Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi'ne 2021 içinde başlanacak. Ön fizibilite ve mühendislik çalışmaları, tespit kuyu sondajları ve deniz tabanı sistemleri tasarımı yapılacak.











Batı Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar m3'lük rezervin bulunduğu sahada doğalgaz üretimine 2023'te başlanması amacıyla yatırım hazırlıklarına başlanacak. İlk aşamada tespit kuyularının açılması, mühendislik ve etüt çalışmalarıyla proje planının oluşturulması, kamulaştırma ve malzeme temini gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. YEKA benzeri modellerle yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde daha çok kullanılması sağlanacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) işletmeye alınacak. Akıllı sayaç ve uzaktan okuma gibi sistemlerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Yerli ve milli otomatik sayaç okuma sistemi kurmaya yönelik çalışmalar tamamlanacak. Enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacak.

