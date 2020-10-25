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    • 25.10.2020 11:45
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    SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı

    Son dakika haberi... Yol çalışmaları nedeniyle otoyolun Tüneli kesiminde çift yönlü olarak yaklaşık 2,5 saat ulaşım sağlanamayacak. - yönünde ulaşım yarın saat 17.00'den itibaren ise dubaların yeniden yerleştirilmesiyle bölünmüş şekilde sağlanacak.

    AA
    Kritik geçiş noktası ulaşıma kapatıldı!

    Anadolu Otoyolu Tüneli kesimi, yol çalışması nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

    Karayolları ekiplerinin, 14 Ekim'de trafiğe kapatılan otoyolun istikametinde tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması devam ediyor.

    Bölgede, trafik akışı Ankara- istikametinde çift şeritli olarak sağlanıyor.

    Pazar günü İstanbul yönünde oluşabilecek araç yoğunluğu nedeniyle Karayolları ekipleri, yolda bulunan dubaların kaldırılması ve bu istikamette ulaşımın tamamen açılması için çalışma başlattı.

    Ulaşıma kapatılan bölgede, Ankara-İstanbul yönüne olan trafik akışı Abant Kavşağı'ndan kara yolunun Dağı, İstanbul-Ankara yönüne olan trafik akışı ise Kaynaşlı gişelerinden ise D-100 kara yolunun Bolu Dağı güzergahına yönlendiriliyor.

    Bolu kesiminde, Ankara-İstanbul yönünde bulunan dubaların kaldırılması nedeniyle yaklaşık 2,5 saat kapalı kalacak güzergah çalışmanın tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacak.

    Ankara-İstanbul yönünde ulaşım yarın saat 17.00'den itibaren ise dubaların yeniden yerleştirilmesiyle bölünmüş şekilde sağlanacak.

    Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı