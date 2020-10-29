100 bin lira teklif ettiler satmadı! Görenler fotoğraf yarışına giriyor!

Zaman zaman kullandığı minibüsüne evinin garajında gözü gibi bakan Tuncay, aldıktan sonra 60 bin kilometre mesafe yol yaptığı minibüsü ile hiç yolda kalmadı. Aracın hiç arıza vermediğini de belirten Tuncay, bu nedenle 27 yıldır aracının tamir edilmediğini de sözlerine ekledi. Tuncay, 100 bin lira teklif edilmesine rağmen çok sevdiği minibüsünü satmıyor. Öte yandan Tuncay, nostalji minibüs ile ne ceza yedi nede kaza yaptı.