Ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasalarda yatırımcıların dolar talebinin artması ve dolar endeksinin yaklaşık 10 günün en yüksek seviyesine çıkmasıyla sert gerileyen ons altın, 28 Eylül'den beri en düşük seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1863 dolar seviyesine kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0.43 oranında yükselişle 1869 dolardan işlem gördü.
Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Türkiye piyasalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu bugün gram altın uluslararası piyasalarda, en yüksek 503.26 lirayı görürken; en düşük ise 496.48 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, saat 15.24 itibarıyla yüzde 0.15 oranında yükselişle 499.21 lira seviyesinde bulunuyor.
ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen sıkı tedbirler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Analistler, ABD'de teşvik paketi ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin yanı sıra artan Kovid-19 vaka sayılarının ekonomilere yansımasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun varlık fiyatlarında dalgalanmaları beraberinde getirdiğini söyledi.
Bugün yurt içi piyasaların tatil dolayısıyla işleme kapalı olduğunu, yurt dışında ise ECB faiz kararı ile ABD'de büyüme verisinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların üzerinde kalınması halinde 1.920 doların direnç, altına inilmesi durumunda ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.870 dolar seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi.