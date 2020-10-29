Ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasalarda yatırımcıların dolar talebinin artması ve dolar endeksinin yaklaşık 10 günün en yüksek seviyesine çıkmasıyla sert gerileyen ons altın, 28 Eylül'den beri en düşük seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1863 dolar seviyesine kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0.43 oranında yükselişle 1869 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Türkiye piyasalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu bugün gram altın uluslararası piyasalarda, en yüksek 503.26 lirayı görürken; en düşük ise 496.48 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, saat 15.24 itibarıyla yüzde 0.15 oranında yükselişle 499.21 lira seviyesinde bulunuyor.