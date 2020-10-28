Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi rakamlarına ilişkin yorumda bulundu. Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" dedi.