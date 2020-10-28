A101 29 Ekim Perşembe aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. A101'de Motorlux F5 elektrikli scooter sürprizi dikkatleri üzerine çekti. Haftanın aktüel kataloğunda Motorlux F5 elektrikli scooter, OPPO Realme C2 akıllı telefon, TOSHIBA Ultra HD Smart LED TV ve OPPO Realme C2 akıllı telefon fiyatlarıyla dikkat çekeceğe benziyor. İşte A101 29 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...
A101 29 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
REGAL derin dondurucu 112 litre
SEG A sınıf turbo fırın
F5 elektrikli scooter
Piranha Gaming Kulaklık
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap
Çift Kişilik Nevresim Takımı
Mini Sunum Tahtası
Familia Deterjanlı Temizlik Havlusu
Birşah Salep