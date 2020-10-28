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    • Ekonomi
    • 28.10.2020 20:44
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    • 28.10.2020 21:33
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    : ' ve olarak verimli bir toplantı yaptık'

    Son dakika haberi... Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " ve olarak verimli bir toplantı yaptık. Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

    'tan FİKKO toplantısı açıklaması geldi.

    Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptık'