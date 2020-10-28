Taşeron ve 4/d'li kamu işçilerinde son dakika haberi: Taşeron ve 4/d'li işçi maaş zammı ile ilgili her gün yeni haberler geliyor. Biz de bu anlamda okuyucularımıza bunları iletiyoruz. Daha önce kamuda taşeron işçi olarak çalışan işçiler, OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alındı. İşçiler kamuya alındı alınmasına ama mali sosyal hakları kadro öncesi imzalanan YHK kararına bağlı kaldı. Bu sözleşmeye göre işçiler 2018 yılından bu yana her 6 ayda bir yüzde 8 oranında bir maaş zammı aldı. Enflasyonun 2018 ve 2019 yıllarında yüksek gelmesi ile işçilerin maaşları eridi. İşçiler öncelikle 2020 toplu sözleşmesinden seyyanen zam isterken 2021 ve 2022 yılları için de tatmin edici bir zam oranı bekliyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN İLK GÜNDEM MADDESİ MAAŞ ZAM ORANI
Taşeron işçilerin maaşlarında yaşanmayan iyileştirme nedeniyle alım güçleri azaldı. Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan işçilerin maaşları asgari ücretin altında kaldığı anlar oldu. Bu dönemde Çalışma Bakanlığı'nın ek düzenlemesi ile maaşı asgari ücretin altında kalanlara ek hükümler uygulandı ve asgari ücret ödenmesi sağlandı.
ASGARİ ÜCRET DETAYI
Asgari ücrete yüzde 15 zam yapıldı ancak kadroya geçen işçilere yüzde 4+4 oranında zam yapıldı. Bu da birçok işçinin asgari ücretten daha az maaş almasına neden olacaktı. Düzenleme yapıldı ve en düşük işçi maaşı asgari ücret +yüzde 4'e yükseltildi. Bu da işçiler arası maaş adaletsizliğini ortaya çıkardı.2018 yılında imzalanan YHK kararının süresi bu ayın sonunda bitiyor ve işçilerin gözü maaş zam oranında.
YENİ DÖNEMDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Taşeron işçilerin Çalışma Bakanlığı'ndan beklentileri oldukça büyük. 2017 yılından itibaren sadece belli bir oranda maaş zammı alan taşeron işçiler hükümetin yeni süreçte bu oranın üzerinde zam vermesini talep ediyorlar. Burada taşeron işçilerin elindeki en önemli veri ise enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının bir hayli yüksek olması taşeron işçilerin maaşlarında bu oranın üzerinde maaş zammı talep etme hakkına sahip olmalarını sağladı.
Taşeron işçilerin maaş zam oranlarında talep ettikleri bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim ile asgari ücret ayarı. Yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkemelerin işçilerin lehine karar vermesini hatırlatan taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bu düzenleme olursa kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan işçiler, o maaş oranının asgari ücrete oranına göre yeni zam alacaklar.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON DOSYASI
Çalışma Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı konusu geliyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
Yüzdelik dilim konusunda ise son günlerde bazı gelişmelerin yaşandığı iddia edilmişti. Mahkeme kararlarının olması bu konuda bir düzenleme olmasını muhtemel kılıyor. Bunun yanında taşeron işçilere tayin hakkı konusunda da şartlı tayin hakkı gelebileceği yine değerlendirilen düzenlemeler arasında.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI
Türk İş Sendikası'nın Teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.
Çalışma Bakanlığı'nın Teklifi: Çalışma Bakanlığı'nın taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.
4d işçi kadrosunun hakları nelerdir?
4D işçisi 657 sayılı devlet memurları kanunu maddesinde aşağıdaki şekilde haklar sıralanmıştır.
Madde 4 olarak elek aldığımız işçiler kavramın da A, B ve C fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan ilgili konuları gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştıran kişilerin sürekli işçilerdir bunların dışında hak ve kanun tanınamaz.
Mail Hükümdar Kapsam Madde 146: Bu kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan aylık taban aylığı veya kıdem aylığı ile tazminatlar toplamının brüt tutarı bulunan yerde iş kanunları gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücret aylığı tutarından daha az ücret uygulanamaz.
Aylığın Ödeme Zamanı Ve Esasları Madde 164: Kanunlara göre verilmiş olan işçilerin farklı olarak yaptığı işler adı altında yapılacak Nakdi ve aynı özellikte Taşıyan tüm ödemeleri hesaplanma kolaylığını sağlamak amacıyla bordro düzenlemesine ve ödeme işlemlerinin sürelerine karşı esas olarak kusurları tespit etmeye ve aylık olarak daha kısa ya da daha uzun süre zarfında yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgilenmektedir.
657 sayılı kanunun DMK'nın yukarıda belirttiğimiz maddelerinden anlaşılacağı gibi 4D kadrolu işçiler 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışmaktadır.