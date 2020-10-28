Tariş 2020-21 yılı zeytinyağı alım fiyatı belli oldu

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2020-2021 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara kilogram başına 26 lira fiyat belirlediklerini bildirdi.

Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek üreticiyi de memnun etmeyi hedefleyen bir fiyat seviyesi tespit ettiklerini belirtti.

Amaçlarının, ürünün değerini koruyarak üreticiyi mağdur etmemek olduğunu vurgulayan Sürek, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2019-2020 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimiyle fiyat oluşumlarını dikkate alarak titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 26 lira fiyat vererek alımlara başladık."