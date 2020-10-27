

YENİ DÖNEMDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Taşeron işçilerin Çalışma Bakanlığı'ndan beklentileri oldukça büyük. 2017 yılından itibaren sadece belli bir oranda maaş zammı alan taşeron işçiler hükümetin yeni süreçte bu oranın üzerinde zam vermesini talep ediyorlar. Burada taşeron işçilerin elindeki en önemli veri ise enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının bir hayli yüksek olması taşeron işçilerin maaşlarında bu oranın üzerinde maaş zammı talep etme hakkına sahip olmalarını sağladı.

Taşeron işçilerin maaş zam oranlarında talep ettikleri bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim ile asgari ücret ayarı. Yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkemelerin işçilerin lehine karar vermesini hatırlatan taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bu düzenleme olursa kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan işçiler, o maaş oranının asgari ücrete oranına göre yeni zam alacaklar.