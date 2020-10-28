İnanıyorum ki bu haber istihdam konusunda da olumlu katkı sağlayacak. Gönül ister ki böyle yer altı kaynaklarımız değerlendirilsin. İlimizde bu kaynaktan çıkarılan madenin burada işletilip, diğer bölgelere dağıtılması daha iyi olacaktır.

Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükürler olsun ki sürekli müjdeli haberler veriyor. Takdir edersiniz geçen Karadeniz'de verdiği doğal gaz müjdesi ile birlikte bu müjdenin de Ağrı'dan olması ciddi anlamda bizi mutlu etmiştir.

Hele ki bu altın rezervi haberini de açıklayacaksa ciddi bir rezerv olduğu için kendisi açıklıyor. Bu da bizi daha çok hem ümitlendirdi hem de sevindirdi. Bu rezervin burada değerlendirilmesi hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülke ekonomimiz için çok önemli bir gelişme olacaktır. Bunun yanında Ağrı yer altı kaynakları bakımından önemli bir ilimiz. İnşallah diğer kaynaklarımız da değerlendirilir."