"MAVİ MERMER DÜNYADA SADECE ERZURUM'DA BULUNDU"

Dünyada en nadir bulunan mermerlerden biri olan mavi mermeri kendi mermer sahalarında bulduklarını da kaydeden Oğuzhan Türk, "Mavi mermer dünyada en nadir olan mermer türlerinden biridir. Dünyada ilk olarak Erzurum'un Narman ilçesinde bulundu. Mavi mermeri ikinci olarak Pasinler'de kendi mermer sahamızda biz bulduk. 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi tespit etmiş durumdayız. Dünyada ilk olarak Narman'da bulunan mavi mermer ikinci olarak yine Erzurum'da bulundu. Ayrıca Erzurum il sınırları içerisinde yapmış olduğumuz araştırmalarda 30 civarında farklı renkte ve tonda mermer tespitlerimiz var. Şu anda bizim mermer sahamızdan ayrı Emperador ve Vişne mermer türü olan bir saha keşfettik. Onların fizibilite çalışmalarını da yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.