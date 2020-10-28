Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.10.2020 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2020 13:44
    ABONE OL

    , 2020 yılında ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

    'nin önemli destinasyonlarından biri olan , koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl istenilen sayısına ulaşmazken dolayısıyla 2020 yılında ilk kez yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

    İHA
    Önemli turizm bölgemiz 2020'de ilk kez yüzde 100 dolu

    Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sakinliğe bürünen 'nin önemli merkezlerinden bölgesi, nedeniyle resmi tatil olan Perşembe gününden itibaren hafta sonunu bölgede dinlenerek geçirmek isteyen ve 4 günlük tatil planı yapan yerli ler, otellerin yüzde yüz doluluk oranı yakalamasını sağladı.

    "BU ORANLARIN DEVAM ETMESİNİ İSTERİZ"
    Kapadokya Başkanı Talip Aldemir yaptığı açıklamada "Pandeminin başlamasıyla birlikte bugüne kadar hiç bu kadar doluluk oranı yakalamamıştık. Bu doluluk oranının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Aldemir, "Kapadokya olarak Kapadokya turizmcileri olarak uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sezonun bitimi ve pandeminin başlamasından bugüne kadar bu doluluk oranını hiç yakalayamamıştık. Gerçekten bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu doluluk oranının devam etmesini isteriz. Ama malumunuz hem sezon bitiyor hem ülkemizde ve dünyada vaka sayıları artmaya başladı. Kapadokya bölgesinde bu doluluğu bekliyorduk. Özellikle Kapadokya'da pandemi öyle çok yüksek boyutlara gelmediği için insanlar bölgeyi daha güvenli buluyorlar. Gerçekten Kapadokya'daki turizmciler mesafe, hijyen, maske kurallarına tamamen uyuyorlar. Bundan dolayı bölgede daha az vaka sayısı var. Bölgemize yurtdışından ve şehir dışından misafirlerimizin gelmesine rağmen koronavirüs vaka sayısı az. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde de hafta sonlarında bir yoğunluk yakalamıştık. Bunun devam etmesini bekliyorduk. Dolayısıyla yüzde yüz doluluk oranını bayram ile birlikte yakalamış olduk" ifadelerini kullandı.

    "SICAK HAVA BALONLARI BÖLGE TURİZMİNE HAREKETLİLİK SAĞLADI"
    TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, Kapadokya bölgesinde balon turlarının yeniden başlamasıyla birlikte bölgede özellikle iç turizmde büyük bir artış yaşandığını ifade etti. Aldemir, "Kapadokya'da turizm hareketliliğine sıcak hava balonlarının ciddi anlamda katkısı oldu. Dün gene arkadaşlarımız ile istişare toplantısında yine aynı konu gündeme geldi. Hepimizin de ortak fikri balonların uçmaya başlamasıyla birlikte özellikle iç turizmde bir hareketliliği olması hepimizin ortak kanısı" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kapadokya, 2020 yılında ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştı