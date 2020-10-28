





MEMURUN NİTELİĞİ ARTACAK

Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları oluşturulacak. Aday memurlar, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek. Kamuda yöneticilik becerilerini geliştirmek üzere özel eğitim programları hazırlanacak.

Çiftçiler, mevsimlik işçiler gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemi belirlenecek. Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden belirlenecek. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek, konuya ilişkin denetimler artırılacak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecek. Staj, girişimcilik, işbaşı eğitim programları etkinleştirilerek gençlerin işe girişi kolaylaştırılacak. Gençlere yönelik mesleki eğitim kursları devam edecek.











STAJ PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklığı Ofisi'nce staj seferberliği projesi uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak için destekli istihdam modeli uygulaması yaygınlaştırılacak. Engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği verilmeye devam edecek. Kadın istihdamını artırmak için İş'te anne Projesi ile kadınların işgücü piyasasına katılımı teşvik edilecek.

