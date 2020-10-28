Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulundu. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren Tuz Gölü'de depolanacağını belirten Dönmez, şunları söyledi:



6 KAVERNAYA GAZ: BOTAŞ özellikle son yıllarda doğalgaz altyapısını güçlendirmek için birçok proje başlattı. Bunlardan bir kısmı hayata geçti. Mobil LNG gazlaştırma tesislerimiz, FSRU diye adlandırdığımız proje hayata geçti. Bunlardan biri İzmir, diğeri de Hatay Dörtyol'da. Tuz Gölü'nde 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama projemiz var. Kalan 6 kavernanın da ilk gaz verme işlemlerini an itibarıyla başlatıyoruz. İnşallah onlar da önümüzdeki nisana kadar dolacak. 2023'te 1.2 milyar metreküplük kapasiteyi, 5.4 milyara çıkaracağız. Silivri'de de yaklaşık 3 milyar metreküplük doğalgaz yeraltı depolamamız var. Orayı da 4.5 milyar metreküplere çıkartacağız. Bu iki proje de bittiğinde Türkiye'de 10 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız.