2021 yılı için geri sayım devam ederken milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zam miktarına odaklandı. Ocak zamlarının ipucu enflasyon tahminleriyle geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 5.68, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 zam göründü. Peki, yeni yılda SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
SON TAHMİNLER
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 5.68, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4.68 olabileceğini ortaya koydu.
KİM, NE KADAR ALACAK?
● EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.
● 529 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 351,09 liradan 367,52, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 529 lira alacak.
● YAŞLIYA 744 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 744,79 liraya çıkacak.
● ENGELLİYE 594-891 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 594,55, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 891,82 liraya yükselecek.
● EVDE BAKIMA 1.616 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 544 liradan bin 616 liraya ulaşacak.
EK ÖDEME TUTARI ARTACAK MI?
Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde.
ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.