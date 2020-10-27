En az yüzde 50 oranında olması isteniyor! Evde çalışana her ay 1.544 TL maaş veriliyor! Gelir şartı ise...

İKRAMİYE HARİÇ TUTULUYOR

Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken kurban ve ramazan bayramlarında ödenen 1000'er liralık ikramiye bu hesaba yani gelir miktarına dahil edilmiyor.

BAŞVURU TAŞRA MÜDÜRLÜKLERİNE

Evde bakım parası almak için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya ilçelerdeki ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Yapılan başvuru yetkililer tarafından inceleniyor. Evde bakım parası alma şartları yerine gelmiş ise maaş bağlanıyor ve bir sonraki aydan itibaren ödenmeye başlıyor.