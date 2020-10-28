Taşeron toplu iş sözleşmesi için geri sayım devam ediyor. 2017 yılı sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmün'de Kararname'yle taşerondan kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. 1 milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme ile çalışanların hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Peki, taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte konu hakkında yapılan açıklamalar ve son gelişmeler

TAŞERON TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.