ŞOK 28 Ekim 2020 aktüel kataloğunda teknoloji ürünleri alışveriş yapmayı düşünenlerin dikkatini çekti. Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında Çek Bırak El Rondosu, Kadın Bonded Kaban/Erkek Bonded Mont, 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek, Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici ürünleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi

ŞOK 28 EKİM AKTÜEL KATALOĞU