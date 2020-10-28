Fransız malları boykot listesi! Türkiye’deki Fransız markaları neler? Bakan Varank açıkladı!

Fransız malları, markaları ve ürünleri nelerdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarını boykot etti ve millete seslendi. "Fransız mallarını asla satın almayın" diyen Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerine milyonlarca vatandaş Fransız malları boykot listesi! Türkiye'deki Fransız markaları neler? Sorgulamalarını yapar oldu. İşte o markalar…