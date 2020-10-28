Fransız malları boykot listesi! Türkiye’deki Fransız markaları neler? Bakan Varank açıkladı!

Fransız malları, markaları ve ürünleri nelerdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarını boykot etti ve millete seslendi. "Fransız mallarını asla satın almayın" diyen Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerine milyonlarca vatandaş Fransız malları boykot listesi! Türkiye'deki Fransız markaları neler? Sorgulamalarını yapar oldu. İşte o markalar…
FRANSIZ MARKALARI VE FRANSIZ ÜRÜNLERİ!
Benzin: Elf
Süpermarket: Endi
Yoğurt: Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Evian
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve ürünleri:
Benzin: Total ve Elf
Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA
Uçak: Air France, Airbus
Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)
Giyim/Aksesuar: Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes,
Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia
Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,
İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,
İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,
Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?
Laboratuvar ve Test Cihazları: Chopin
Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,
Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari
Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D
Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)
Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne
Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,
Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations
Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Equitable Life
*Markaların ve ürünlerin listesi milligazete sitesinden alınmıştır.