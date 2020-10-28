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    • Ekonomi
    • 28.10.2020 12:03
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    • 28.10.2020 12:03
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    ! ? Bakan Varank açıkladı!

    Arama motorları üzerinde milyonlarca kişi ni araştırıyor. Bakan Varank'tan na karşı boykot çağrısı geldi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan ırkçı açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Vatandaşlar ise ? Sorgulamalarını yapmaya başladı. İşte o liste…

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    Fransız malları boykot listesi! Türkiye’deki Fransız markaları neler? Bakan Varank açıkladı!

    Fransız malları, markaları ve ürünleri nelerdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarını boykot etti ve millete seslendi. "Fransız mallarını asla satın almayın" diyen Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerine milyonlarca vatandaş Fransız malları boykot listesi! Türkiye'deki Fransız markaları neler? Sorgulamalarını yapar oldu. İşte o markalar…

    FRANSIZ MARKALARI VE FRANSIZ ÜRÜNLERİ!

    Benzin: Elf
    Süpermarket: Endi
    Yoğurt: Yoplait
    Şişe Suyu: Perrier, Evian
    Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
    Oto Yedek Parça: Valeo
    Otomobil: Peugeot, Citroen
    Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter

    Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
    Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
    Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

    Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
    Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy
    Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
    Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avene
    İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
    Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
    Tıraş Bıçağı : BIC
    Çakmak:BIC, Cartier
    Kırtasiye: BIC, Sheaffer

    Spor Ekipmanı: Le coq sportif
    Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

    İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve ürünleri:

    Benzin: Total ve Elf

    Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

    Uçak: Air France, Airbus

    Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

    Giyim/Aksesuar: Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes,

    Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

    Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

    İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

    İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

    Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?

    Laboratuvar ve Test Cihazları: Chopin

    Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

    Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

    Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

    Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

    Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

    Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

    Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

    Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

    Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Equitable Life

    *Markaların ve ürünlerin listesi milligazete sitesinden alınmıştır.
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    Haberler Ekonomi Fransız malları boykot listesi! Türkiye’deki Fransız markaları neler? Bakan Varank açıkladı!